Украинский морпех перенес сложнейшую операцию в бункере завода Ильича в Мариуполе после тяжелого ранения.

Так, морпех Павел Самбур в бункере завода Ильича в Мариуполе перенес сложнейшую операцию на мозге после тяжелого ранения, передает "ТСН".

Под звуки взрывов и обстрелов без нейрохирургических инструментов операцию провел врач-нейрохирург Дмитрий Кубряк.

Дмитрий Кубряк спасал жизни раненых военных на заводе Ильича в импровизированном госпитале, где находились около 300 пациентов.

Однажды в бункер занесли шесть тяжелораненых, среди них был морпех Павел Самбур со сквозным ранением головы, он впал в кому.

Тогда казалось, что шансов выжить у бойца почти нет.

Врачи провели операцию на мозге, хотя у них не было специальных инструментов и кровоостанавливающих препаратов. Через три дня пациент вышел из глубокой комы, начал реагировать на боль, спустя еще несколько дней открыл глаза.

Морпехи и весь госпиталь с ранеными в итоге попали в российский плен. Однако спустя время встретились снова.

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Также сообщалось о позитивных прогнозах относительно окончания войны.

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