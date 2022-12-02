Так, морпех Павел Самбур в бункере завода Ильича в Мариуполе перенес сложнейшую операцию на мозге после тяжелого ранения, передает "ТСН".
Под звуки взрывов и обстрелов без нейрохирургических инструментов операцию провел врач-нейрохирург Дмитрий Кубряк.
Дмитрий Кубряк спасал жизни раненых военных на заводе Ильича в импровизированном госпитале, где находились около 300 пациентов.
Однажды в бункер занесли шесть тяжелораненых, среди них был морпех Павел Самбур со сквозным ранением головы, он впал в кому.
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Тогда казалось, что шансов выжить у бойца почти нет.
Врачи провели операцию на мозге, хотя у них не было специальных инструментов и кровоостанавливающих препаратов. Через три дня пациент вышел из глубокой комы, начал реагировать на боль, спустя еще несколько дней открыл глаза.
Морпехи и весь госпиталь с ранеными в итоге попали в российский плен. Однако спустя время встретились снова.
Напомним, офицер ВСУ рассказал, что осталось от элиты российской армии после бегства из Херсона.
Также сообщалось о позитивных прогнозах относительно окончания войны.
Кроме того, Politeka.net писала, что местный в Херсоне три месяца прятал от оккупантов раненого бойца ВСУ.