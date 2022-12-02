Как сообщают оккупанты на странице Телеграм так называемой "Каховской военно-гражданской администрации", уже в субботу, 3 декабря начнется "эвакуация" лежачих и маломобильных граждан из Каховки в один из пансионатов Генического района.

Генический район расположен возле админграницы с Крымом.

Ранее сообщалось, что российские захватчики выводят подразделения из некоторых населенных пунктов.

Речь, согласно официальному сообщению Генштаба ВСУ, идет о населенных пунктах Запорожской области – пгт Михайловке, города Пологи и села Инженерное.

Так, из Михайловки выехали подразделения, которые базировались в местном отделении полиции и одном из учебных заведений. А в Инженерное и Пологах оккупанты выезжают из домов, где они были расквартированы, вывозят похищенное имущество.

Тем временем в Бурчаке оккупационные власти проводят перепись для так называемой добровольной эвакуации населения.

В свою очередь аналитики американского Института изучения войны отмечают, что пердвижение российских оккупантов в Запорожской области указывает на их неготовность оборонять ключевые позиции.

Напомним, боец ВСУ рассказал о позитивных прогнозах относительно окончания войны.

Также сообщалось, что оккупанты попали в капкан на Донбассе.

Кроме того, Politeka.net писала, что осталось от элиты российской армии после бегства из Херсона.