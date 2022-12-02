Как сообщают оккупанты на странице Телеграм так называемой "Каховской военно-гражданской администрации", уже в субботу, 3 декабря начнется "эвакуация" лежачих и маломобильных граждан из Каховки в один из пансионатов Генического района.
Генический район расположен возле админграницы с Крымом.
Ранее сообщалось, что российские захватчики выводят подразделения из некоторых населенных пунктов.
Речь, согласно официальному сообщению Генштаба ВСУ, идет о населенных пунктах Запорожской области – пгт Михайловке, города Пологи и села Инженерное.
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Так, из Михайловки выехали подразделения, которые базировались в местном отделении полиции и одном из учебных заведений. А в Инженерное и Пологах оккупанты выезжают из домов, где они были расквартированы, вывозят похищенное имущество.
Тем временем в Бурчаке оккупационные власти проводят перепись для так называемой добровольной эвакуации населения.
В свою очередь аналитики американского Института изучения войны отмечают, что пердвижение российских оккупантов в Запорожской области указывает на их неготовность оборонять ключевые позиции.
Напомним, боец ВСУ рассказал о позитивных прогнозах относительно окончания войны.
Также сообщалось, что оккупанты попали в капкан на Донбассе.
Кроме того, Politeka.net писала, что осталось от элиты российской армии после бегства из Херсона.