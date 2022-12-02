Российский диктатор попытался оправдать жестокие ракетные удары армии рф по объектам критической инфраструктуры Украины.
По версии президента страны-агрессора удары по критической инфраструктуре - "ответная реакция на провокации Киева", в частности, на взрывы на Керченском мосту.
Кроме того, диктаторв разговоре с Шольцем заявил, что якобы "политическая и финансовая поддержка Киева приводит к тому, что он напрочь отбрасывает идею переговоров".
"Путин подробно разъяснил принципиальные российские подходы к проведению спецоперации. Путин призвал Шольца пересмотреть подходы Германии в контексте украинских событий", – пишут пропагандисты рф.
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Ранее сообщалось, что страны НАТО должны объединить усилия и не позволить Путину выиграть войну против Украины.
Об этом в Мадриде, выступая перед участниками пленарного заседания Парламентской ассамблеи НАТО, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
"Мы все хотим, чтобы эта война завершилась. Но при этом важно помнить, что эта война – это война агрессии. Одна страна ворвалась к своему соседу, в Украину. Мы должны понять, что эта война завершится на определенном этапе за столом переговоров, но это имеет значение, как будут проводиться такие переговоры".
Напомним, смертельная игра в прятки закончится – что изменится на поле боя с приходом зимы.
Также напомним стало известно, что ВСУ могут получить новые боеприпасы от Boeing.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты убили известного в Украине детского писателя.