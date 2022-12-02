Российский диктатор попытался оправдать жестокие ракетные удары армии рф по объектам критической инфраструктуры Украины.

По версии президента страны-агрессора удары по критической инфраструктуре - "ответная реакция на провокации Киева", в частности, на взрывы на Керченском мосту.

Кроме того, диктаторв разговоре с Шольцем заявил, что якобы "политическая и финансовая поддержка Киева приводит к тому, что он напрочь отбрасывает идею переговоров".

Путин, Путин в Кремле

"Путин подробно разъяснил принципиальные российские подходы к проведению спецоперации. Путин призвал Шольца пересмотреть подходы Германии в контексте украинских событий", – пишут пропагандисты рф.

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Ранее сообщалось, что страны НАТО должны объединить усилия и не позволить Путину выиграть войну против Украины.

Об этом в Мадриде, выступая перед участниками пленарного заседания Парламентской ассамблеи НАТО, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

НАТО, Йенс Столтенберг

"Мы все хотим, чтобы эта война завершилась. Но при этом важно помнить, что эта война – это война агрессии. Одна страна ворвалась к своему соседу, в Украину. Мы должны понять, что эта война завершится на определенном этапе за столом переговоров, но это имеет значение, как будут проводиться такие переговоры".

Напомним, смертельная игра в прятки закончится – что изменится на поле боя с приходом зимы.

Также напомним стало известно, что ВСУ могут получить новые боеприпасы от Boeing.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты убили известного в Украине детского писателя.