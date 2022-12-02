В селе Терпение Мелитопольского района в Запорожье произошел взрыв.
Об этом в Телеграмме сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.
"На Мелитопольщине рашистам становится адски горячо. Недалеко Терпение оккупанты получили настолько горячий привет от ВСУ, что теперь десятками везут "двухсотых" и "трехсотых" в городскую больницу", - написал мэр.
Напомним, это далеко не первый взрыв возле оккупированного Мелитополя в последнее время.
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Так, под Мелитополем ВСУ уничтожили казарму оккупантов - появилось видео с места взрыва.
Взрывы раздались в казарме оккупантов, которую они разместили в местном доме культуры.
"В поселке Мирное Мелитопольского района, расположенном в 7 км от города, коммунальщики уже третий день разбирают завалы. Точным ударом ВСУ в последний день осени была ликвидирована казарма рашистов, в которую они превратили местный клуб", – говорится в сообщении.
Напомним, офицер ВСУ рассказал, что осталось от элиты российской армии после бегства из Херсона.
Также сообщалось о позитивных прогнозах относительно окончания войны.
Кроме того, Politeka.net писала, что местный в Херсоне три месяца прятал от оккупантов раненого бойца ВСУ.