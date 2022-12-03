Об этом сообщается в свежей сводке Генштаба ВСУ.
Так, с 24 февраля армия россии потеряла на войне в Украине:
личного состава – около 90 600 (+510) человек ликвидировано,
танков – 2917 (+1),
боевых бронированных машин – 5886 (+3),
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артиллерийских систем – 1906 (+1),
вертолетов – 263 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1572 (+8),
автомобильной техники и автоцистерн – 4472 (+8).
Ранее сообщалось, что под Мелитополем ВСУ уничтожили казарму оккупантов.
Так, взрывы раздались в казарме оккупантов, которую они разместили в местном доме культуры.
Видео показали в Телеграмм местного издания "Риа Мелитополь".
"В поселке Мирное Мелитопольского района, расположенном в 7 км от города, коммунальщики уже третий день разбирают завалы. Точным ударом ВСУ в последний день осени была ликвидирована казарма рашистов, в которую они превратили местный клуб", – говорится в сообщении.
Напомним, офицер ВСУ рассказал, что осталось от элиты российской армии после бегства из Херсона.
Также оккупанты собрались эвакуировать жителей Каховки ближе к Крыму: что известно о планах путинской армии.
Кроме того, Politeka.net писала, что местный в Херсоне три месяца прятал от оккупантов раненого бойца ВСУ.