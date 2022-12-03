В Казани призывники устроили бунт против мобилизации и самовольно покинули место расположения.

Видео опубликовал Телеграм-канал "ЧТД".

На видео призывники в форме ВС РФ толпой уходят из учебной части.

"Вот и все", — говорится за кадром.

Сообщается, что бунт в учебной части Казани начался из-за того, что призывникам запрещали видеться с родными и не пускали в увольнения.

В Казани мобилизованные просто ушли из части pic.twitter.com/yQdIUftfxB — AS74🇱🇹🇺🇦 (@AS7404542949) December 2, 2022

Ранее матери мобилизованных в россии начинают осознавать, что правительство их обманывает. Женщины начинают записывать видео-обращение к путину.

Общенародный Союз Возрождения России "Совет матерей и жен" опубликовал видео в Телеграм, на котором россиянка не подбирая слов обратилась к президенту страны-агрессора путину.

"Владимир Владимирович, вы мужчина или кто? Хватит у вас смелости встретиться в глаза, в открытую, не с согласованными карманными вашими женщинами, "матерями", а с настоящими, которые приехали из разных городов за свой счёт сюда к вам? Мы здесь в Москве, мы готовы с вами встретиться. Или спрячетесь опять?

У матерей России очень много вопросов. Давайте выходить с нами на диалог, и хватит нам затыкать рты показушными своими мероприятиями", - заявила россиянка.

Напомним, "свежемобилизованным" выдают форму, снятую с погибших оккупантов: "находят в карманах...".

Также сообщалось, что в россии матерям погибших "мобиков" торжественно вручили полотенца и открытки: "подарки, которые заслужили".

Кроме того, Politek.net писала, что коллаборанты с семьями убегают из оккупированной Запорожчины, что известно: "Как крысы с корабля".