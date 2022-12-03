Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Эта РСЗО - разработка украинских конструкторов, призванная заменить советскую систему "Ураган", - говорится в сообщении.

По данным украинских военных "Буревий" имеет такие преимущества:

современная цифровая система управления огнем;

вдвое экономит время на выполнение боевого задания;

РСЗО удачно работает по тылам оккупантов;

шасси от чешской компании Tatra, мощный двигатель, бронированная кабина, а также 4 "лапи", вместо 2.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины за сутки уничтожили более полутысячи оккупантов и восемь беспилотников.

Об этом сообщается в свежей сводке Генштаба ВСУ.

Так, с 24 февраля армия россии потеряла на войне в Украине:

личного состава – около 90 600 (+510) человек ликвидировано,

танков – 2917 (+1),

боевых бронированных машин – 5886 (+3),

артиллерийских систем – 1906 (+1),

вертолетов – 263 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1572 (+8),

автомобильной техники и автоцистерн – 4472 (+8).

Напомним, офицер ВСУ рассказал, что осталось от элиты российской армии после бегства из Херсона.

Также оккупанты собрались эвакуировать жителей Каховки ближе к Крыму: что известно о планах путинской армии.

Кроме того, Politeka.net писала, что местный в Херсоне три месяца прятал от оккупантов раненого бойца ВСУ.