Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о выводе вооружений с Запорожской АЭС.

Так, директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что вывод вооружений с Запорожской АЭС, которого требует Украина, будет частью соглашения Киева и Москвы с агентством.

Об этом он заявил в интервью для La Repubblica.

По словам Гросси, обе стороны достигли принципиально договоренности не обстреливать станцию и не вести обстрелы с ее территории.

«Россия не против соглашения и принципа защиты промышленного объекта», — отметил глава МАГАТЭ.

Ранее сообщалось, что в Казани призывники устроили бунт против мобилизации и самовольно покинули место расположения.

На видео призывники в форме ВС РФ толпой уходят из учебной части.

"Вот и все", — говорится за кадром.

Сообщается, что бунт в учебной части Казани начался из-за того, что призывникам запрещали видеться с родными и не пускали в увольнения.

Напомним, "свежемобилизованным" выдают форму, снятую с погибших оккупантов: "находят в карманах...".

Также сообщалось, что в россии матерям погибших "мобиков" торжественно вручили полотенца и открытки: "подарки, которые заслужили".

Кроме того, Politek.net писала, что коллаборанты с семьями убегают из оккупированной Запорожчины, что известно: "Как крысы с корабля".