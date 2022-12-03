Об этом в Telegram сообщил мелитопольский городской голова Иван Федоров.
Мощные взрывы прогремели в селе Михайловка Мелитопольского района.
Мэр сообщал, что российские оккупанты вновь "неудачно покурили" и теперь вблизи населенного пункта Плодородное что-то детонирует.
"Оккупанты, вам еще не надоело курить? Говорят, курение убивает. Жители временно оккупированной Михайловки Мелитопольского района сообщают о громких взрывах. Детонирует вблизи Плодородного, слышны автоматные очереди", – сообщил Федоров.
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Подробности взрывов уточняются.
Ранее сообщалось, что под Мелитополем ВСУ уничтожили казарму оккупантов - появилось видео с места взрыва.
Так, взрывы раздались в казарме оккупантов, которую они разместили в местном доме культуры.
Видео показали в Телеграмм местного издания "Риа Мелитополь".
"В поселке Мирное Мелитопольского района, расположенном в 7 км от города, коммунальщики уже третий день разбирают завалы. Точным ударом ВСУ в последний день осени была ликвидирована казарма рашистов, в которую они превратили местный клуб", – говорится в сообщении.
Напомним, офицер ВСУ рассказал, что осталось от элиты российской армии после бегства из Херсона.
Также сообщалось о позитивных прогнозах относительно окончания войны.
Кроме того, Politeka.net писала, что местный в Херсоне три месяца прятал от оккупантов раненого бойца ВСУ.