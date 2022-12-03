Возле Мелитополя снова прогремели взрывы, также сообщается, что были слышны автоматные очереди.

Об этом в Telegram сообщил мелитопольский городской голова Иван Федоров.

Мощные взрывы прогремели в селе Михайловка Мелитопольского района.

Мэр сообщал, что российские оккупанты вновь "неудачно покурили" и теперь вблизи населенного пункта Плодородное что-то детонирует.

"Оккупанты, вам еще не надоело курить? Говорят, курение убивает. Жители временно оккупированной Михайловки Мелитопольского района сообщают о громких взрывах. Детонирует вблизи Плодородного, слышны автоматные очереди", – сообщил Федоров.

Подробности взрывов уточняются.

Ранее сообщалось, что под Мелитополем ВСУ уничтожили казарму оккупантов - появилось видео с места взрыва.

Так, взрывы раздались в казарме оккупантов, которую они разместили в местном доме культуры.

Видео показали в Телеграмм местного издания "Риа Мелитополь".

"В поселке Мирное Мелитопольского района, расположенном в 7 км от города, коммунальщики уже третий день разбирают завалы. Точным ударом ВСУ в последний день осени была ликвидирована казарма рашистов, в которую они превратили местный клуб", – говорится в сообщении.

Напомним, офицер ВСУ рассказал, что осталось от элиты российской армии после бегства из Херсона.

Также сообщалось о позитивных прогнозах относительно окончания войны.

Кроме того, Politeka.net писала, что местный в Херсоне три месяца прятал от оккупантов раненого бойца ВСУ.