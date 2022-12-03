Об этом "24 каналу" рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

"Сегодня Бахмутское направление – это самое кровавое, самое жестокое, самое тяжелое направление в украино-российской войне и, наверное, ключевая точка решения этой войны", – сказал Череватый.

За минувшие сутки зафиксирован 261 обстрел разными артиллерийскими системами. Осуществляя штурм позиций наших войск, противник несет большие потери.

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"Каждые сутки именно на Бахмутском направлении – наверное, наивысшая концентрация потерь врага. Где-то за сутки он потерял 81 человека убитыми и 68 ранеными, бывает немного больше, немного меньше, но это такая средняя амплитуда его потерь только на этом направлении", – заявил Череватый.

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Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины за сутки уничтожили более полутысячи оккупантов и восемь беспилотников.

Об этом сообщается в свежей сводке Генштаба ВСУ.

Так, с 24 февраля армия россии потеряла на войне в Украине:

личного состава – около 90 600 (+510) человек ликвидировано,

танков – 2917 (+1),

боевых бронированных машин – 5886 (+3),

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артиллерийских систем – 1906 (+1),

вертолетов – 263 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1572 (+8),

автомобильной техники и автоцистерн – 4472 (+8).

Напомним, офицер ВСУ рассказал, что осталось от элиты российской армии после бегства из Херсона.

Также оккупанты собрались эвакуировать жителей Каховки ближе к Крыму: что известно о планах путинской армии.

Кроме того, Politeka.net писала, что местный в Херсоне три месяца прятал от оккупантов раненого бойца ВСУ.