Бои за Бахмут стали ключевой точкой в украино-российской войне, путинская армия несет огромные потери на этом направлении.

Об этом "24 каналу" рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

"Сегодня Бахмутское направление – это самое кровавое, самое жестокое, самое тяжелое направление в украино-российской войне и, наверное, ключевая точка решения этой войны", – сказал Череватый.

За минувшие сутки зафиксирован 261 обстрел разными артиллерийскими системами. Осуществляя штурм позиций наших войск, противник несет большие потери.

"Каждые сутки именно на Бахмутском направлении – наверное, наивысшая концентрация потерь врага. Где-то за сутки он потерял 81 человека убитыми и 68 ранеными, бывает немного больше, немного меньше, но это такая средняя амплитуда его потерь только на этом направлении", – заявил Череватый.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины за сутки уничтожили более полутысячи оккупантов и восемь беспилотников.

Об этом сообщается в свежей сводке Генштаба ВСУ.

Так, с 24 февраля армия россии потеряла на войне в Украине:

личного состава – около 90 600 (+510) человек ликвидировано,

танков – 2917 (+1),

боевых бронированных машин – 5886 (+3),

артиллерийских систем – 1906 (+1),

вертолетов – 263 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1572 (+8),

автомобильной техники и автоцистерн – 4472 (+8).

Напомним, офицер ВСУ рассказал, что осталось от элиты российской армии после бегства из Херсона.

Также оккупанты собрались эвакуировать жителей Каховки ближе к Крыму: что известно о планах путинской армии.

Кроме того, Politeka.net писала, что местный в Херсоне три месяца прятал от оккупантов раненого бойца ВСУ.