Так, благодаря партизанам Луганщины, россияне не смогут перевозить боеприпасы по железной дороге не менее двух недель.
Об этом сообщает в Телеграмме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Местные партизаны подожгли оборудование автоматизированного управления железной дорогой на участке "Луганск-Лантратовка".
"Осторожно россияне – работают луганские партизаны. "Кто-то" поджег оборудование автоматизированного управления железной дорогой (шкаф СЦБ) – на участке железнодорожного сообщения Луганск-Лантратовка в районе Луганской ТЭС (Счастье). С огоньком оборудование было уничтожено", - сообщил Гайдай.
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Ранее сообщалось, что возле Мелитополя снова прогремели взрывы, также сообщается, что были слышны автоматные очереди.
Об этом в Telegram сообщил мелитопольский городской голова Иван Федоров.
Мощные взрывы прогремели в селе Михайловка Мелитопольского района.
Мэр сообщал, что российские оккупанты вновь "неудачно покурили" и теперь вблизи населенного пункта Плодородное что-то детонирует.
"Оккупанты, вам еще не надоело курить? Говорят, курение убивает. Жители временно оккупированной Михайловки Мелитопольского района сообщают о громких взрывах. Детонирует вблизи Плодородного, слышны автоматные очереди", – сообщил Федоров.
Подробности взрывов уточняются.
Напомним, офицер ВСУ рассказал, что осталось от элиты российской армии после бегства из Херсона.
Также сообщалось о позитивных прогнозах относительно окончания войны.
Кроме того, Politeka.net писала, что местный в Херсоне три месяца прятал от оккупантов раненого бойца ВСУ.