Украинские партизаны способны усложнять жизнь российским оккупантам без оружия.

Так, благодаря партизанам Луганщины, россияне не смогут перевозить боеприпасы по железной дороге не менее двух недель.

Об этом сообщает в Телеграмме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Местные партизаны подожгли оборудование автоматизированного управления железной дорогой на участке "Луганск-Лантратовка".

"Осторожно россияне – работают луганские партизаны. "Кто-то" поджег оборудование автоматизированного управления железной дорогой (шкаф СЦБ) – на участке железнодорожного сообщения Луганск-Лантратовка в районе Луганской ТЭС (Счастье). С огоньком оборудование было уничтожено", - сообщил Гайдай.

Ранее сообщалось, что возле Мелитополя снова прогремели взрывы, также сообщается, что были слышны автоматные очереди.

Об этом в Telegram сообщил мелитопольский городской голова Иван Федоров.

Мощные взрывы прогремели в селе Михайловка Мелитопольского района.

Мэр сообщал, что российские оккупанты вновь "неудачно покурили" и теперь вблизи населенного пункта Плодородное что-то детонирует.

"Оккупанты, вам еще не надоело курить? Говорят, курение убивает. Жители временно оккупированной Михайловки Мелитопольского района сообщают о громких взрывах. Детонирует вблизи Плодородного, слышны автоматные очереди", – сообщил Федоров.

Подробности взрывов уточняются.

Напомним, офицер ВСУ рассказал, что осталось от элиты российской армии после бегства из Херсона.

Также сообщалось о позитивных прогнозах относительно окончания войны.

Кроме того, Politeka.net писала, что местный в Херсоне три месяца прятал от оккупантов раненого бойца ВСУ.