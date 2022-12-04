За прошедшие сутки противник нанес 10 ракетных, 16 авиационных ударов, а также совершил более 30 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 4 декабря.

На Запорожском направлении враг обороняется. Артиллерийские обстрелы зафиксированы, в частности, возле Орехова. На Херсонском направлении оккупанты также ведут оборону. Совершают обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям наших войск, а также населенным пунктам Днепропетровской и Херсонской областей. Не прекращается огневой террор мирных жителей Херсона.

"О потерях российских оккупантов. По уточненной информации, в период с 28 по 30 ноября этого года до 70 раненых и более 230 погибших российских захватчиков доставлены в больничные учреждения временно оккупированных населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. Кроме того, 2 декабря, в местную больницу Мелитополя привезли очередную партию раненых и тела погибших оккупантов", - сообщили в Генштабе.

Продолжается мародерство и грабеж местного населения на временно занятых вражескими войсками территориях. Из местных магазинов Новой Каховки российские захватчики вывозят весь товар и оборудование, включая морозильные камеры и кассовые аппараты. А в Новониколаевке Запорожской области оккупанты численностью до 100 человек 2 декабря текущего года организовали проверку документов местных жителей, изъятие личных ценных вещей и бытовой техники.

Кроме того, в населенных пунктах временно занятой Херсонской области, российские захватчики угрозами лишения родительских прав заставляют местное население отдавать детей в учебные заведения по российской программе.

Напомним, замечена подготовка оккупантов к новому бегству - откуда на этот раз.

Ранее в ОП ответили, выстоит ли Украина, когда удары по энергосистеме повторятся.

Также сообщалось, что известный журналист рассказал о новой стратегии путина.