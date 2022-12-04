Гражданка России Екатерина Качева из города Златоуст Челябинской области опубликовала в соцсети гневное сообщение в адрес своего сына, в котором обвинила его в "антироссийской политике" и назвала "г*вном" за то, что он не поддерживает войну против Украины и ненавидит оккупантов.

Об этом сообщает мониторинговый проект "OSINT Пчелы".

Как пишет россиянка, ее 16-летнему сыну безразлично семью, он не уважает своего двоюродного брата, который сейчас воюет против Украины.

Екатерина Качева также заявила, что сделает все, чтобы ее сын пошел в российскую армию.

"Мой собственный ребенок не верит ни в СВО ("специальную военную операцию" - ред.), он против этого всего. Ему абсолютно на всех все равно... Я раньше тоже боялась отправлять его в армию. Думала, что он там не сможет, но после сегодняшнего инцидента я решила: если будет армия, я сама помогу, чтобы его туда отправили. Пусть ему там вставят мозги на место. Плачу, не могу. Обидно, но больше не могу его терпеть. Как я могла выносить такое г*вно. Ведь рос хороший пацан", - говорится в сообщении женщины.

Напомним, замечена подготовка оккупантов к новому бегству - откуда на этот раз.

Ранее в ОП ответили, выстоит ли Украина, когда удары по энергосистеме повторятся.

Также сообщалось, что известный журналист рассказал о новой стратегии путина.