Российский депутат из города Орел Виктор Макаров предлагает "мобилизовать" бездомных собак и отправить их на войну против Украины.

Об этом пишут российские пропагандисты из Орла.

По данным пропагандистов, во время заседания депутатов города Орел, на котором решался вопрос, что делать с бездомными собаками, депутат-коммунист Виктор Макаров предложил "мобилизовать" животных, немного их поучить и отправить в Украину "взрывать танки".

"Предлагаю воспитать этих собак для взрывов танков", - заявил российский депутат.

Однако другие местные депутаты не поддержали инициативу коммуниста и продолжили обсуждать решение проблемы. Российские пропагандисты добавляют, что Макаров ранее предлагал "отправить беспризорных собак в Китай".

Напомним, замечена подготовка оккупантов к новому бегству - откуда на этот раз.

Ранее в ОП ответили, выстоит ли Украина, когда удары по энергосистеме повторятся.

Также сообщалось, что известный журналист рассказал о новой стратегии путина.