Так, врач потребовала взятку у военнослужащего за получение выписочного эпикриза, сообщается на сайте Львовской областной прокуратуры.
Женщина требовала и получила от военного ВСУ 200 долларов за выдачу ему выписочного эпикриза (вывод врача о ходе болезни), поскольку военнослужащий проходил лечение в указанном заведении.
В служебном кабинете врача правоохранители обнаружили и изъяли документы, деньги и другие вещественные доказательства, указывающие на ее причастность к совершению преступления.
Врачу сообщили о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды, совершенного по предварительному сговору группой лиц.
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Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее сообщалось, что в Беларуси продолжается накопление совместных сил российской и белорусской армии.
Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВС Украины Сергей Наев.
ВСУ постоянно отслеживают ситуацию в Беларуси и готовятся к адекватному реагированию на потенциальные угрозы.
"Непосредственно сейчас угрозы со стороны союзной группировки еще нет. Проводимая у нас работа должна повысить устойчивость нашей обороны и адекватность нашего реагирования на рост этой угрозы", – заявил Наев.
Напомним, также сообщалось, что угроза нападения из беларуси: в украинской разведке раскрыли планы врага.
Также сообщалось о новой ракетной атаку по Украине: когда рф может нанести очередной удар, прогноз разведки.
Кроме того, Politeka.net писала, путинские войска готовятся к "обострению" на границе: в Генштабе назвали даты, когда могут быть провокации.