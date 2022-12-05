Во Львове врач-психиатр потребовала взятку у военнослужащего - суд избрал ей меру пресечения.

Так, врач потребовала взятку у военнослужащего за получение выписочного эпикриза, сообщается на сайте Львовской областной прокуратуры.

Женщина требовала и получила от военного ВСУ 200 долларов за выдачу ему выписочного эпикриза (вывод врача о ходе болезни), поскольку военнослужащий проходил лечение в указанном заведении.

В служебном кабинете врача правоохранители обнаружили и изъяли документы, деньги и другие вещественные доказательства, указывающие на ее причастность к совершению преступления.

Врачу сообщили о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что в Беларуси продолжается накопление совместных сил российской и белорусской армии.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВС Украины Сергей Наев.

ВСУ постоянно отслеживают ситуацию в Беларуси и готовятся к адекватному реагированию на потенциальные угрозы.

"Непосредственно сейчас угрозы со стороны союзной группировки еще нет. Проводимая у нас работа должна повысить устойчивость нашей обороны и адекватность нашего реагирования на рост этой угрозы", – заявил Наев.

Напомним, также сообщалось, что угроза нападения из беларуси: в украинской разведке раскрыли планы врага.

Также сообщалось о новой ракетной атаку по Украине: когда рф может нанести очередной удар, прогноз разведки.

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