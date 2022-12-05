Как сообщили в МВД республики Молдова, неразорвавшаяся ракета обнаружена на севере у границы с Украиной.
Остатки ракеты обнаружил патруль пограничной полиции неподалеку от Бричаны.
В МВД страны не уточнили принадлежность ракеты. О повреждениях или пострадавших не сообщается.
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Ранее сообщалось, что в Запорожской области в результате обстрела 5 декабря погибли два человека, еще трое получили ранения, в том числе ребенок.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
"Запорожская область, с. Новософиевка. Выросло количество раненых. В результате российских обстрелов ранен маленький ребенок - 1 год и 10 месяцев. 2 человека погибли, 3 ранены", - сообщил Тимошенко.
Также в украинских СМИ информируют, что в Одесской области повреждены два инфраструктурных объекта, один человек госпитализирован.
Все котельные в Одессы приостановили свою работу из-за отсутствия света и воды. Об этом заявил директор КП «Теплоснабжение города Одессы».
Кроме того в Одессе приостановлена работа общественного электрического транспорта, сообщил горсовет.
На фоне отключений света после российских ударов перебои с интернетом начались в ряде регионов Украины.
В Кривом Роге есть разрушения энергетической инфраструктуры, возможны масштабные отключения электроэнергии. Об этом сообщает глава ВГА Вилкул.
Напомним также, что СМИ узнали имя друга Путина, который уговорил его напасть на Украину, и зачем ему это было нужно.
Также сообщалось, что Нюрнберг для россии, каким может быть трибунал за вторжение в Украину: "Есть два варианта".
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты ждут подкрепления - на каком направлении.