Неразорвавшаяся ракета обнаружена в соседней стране возле границы с Украиной.

Как сообщили в МВД республики Молдова, неразорвавшаяся ракета обнаружена на севере у границы с Украиной.

Остатки ракеты обнаружил патруль пограничной полиции неподалеку от Бричаны.

В МВД страны не уточнили принадлежность ракеты. О повреждениях или пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области в результате обстрела 5 декабря погибли два человека, еще трое получили ранения, в том числе ребенок.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Запорожская область, с. Новософиевка. Выросло количество раненых. В результате российских обстрелов ранен маленький ребенок - 1 год и 10 месяцев. 2 человека погибли, 3 ранены", - сообщил Тимошенко.

Также в украинских СМИ информируют, что в Одесской области повреждены два инфраструктурных объекта, один человек госпитализирован.

Все котельные в Одессы приостановили свою работу из-за отсутствия света и воды. Об этом заявил директор КП «Теплоснабжение города Одессы».

Кроме того в Одессе приостановлена работа общественного электрического транспорта, сообщил горсовет.

На фоне отключений света после российских ударов перебои с интернетом начались в ряде регионов Украины.

В Кривом Роге есть разрушения энергетической инфраструктуры, возможны масштабные отключения электроэнергии. Об этом сообщает глава ВГА Вилкул.

Напомним также, что СМИ узнали имя друга Путина, который уговорил его напасть на Украину, и зачем ему это было нужно.

Также сообщалось, что Нюрнберг для россии, каким может быть трибунал за вторжение в Украину: "Есть два варианта".

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты ждут подкрепления - на каком направлении.