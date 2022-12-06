Режим диктатора Лукашенко ищет слабые места в защитных сооружений для прорыва ДРГ.
Ою этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Таким образом, белорусы проверяют уязвимые и недостаточно защищенные участки границы с Украиной, которые могут использоваться для прохода враждебных ДРГ", - говорится в сообщении.
По данным Центра, аналогичную тактику враг применяет на границе с Латвией.
Ранее сообщалось, что в Беларуси продолжается накопление совместных сил российской и белорусской армии.
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Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВС Украины Сергей Наев.
ВСУ постоянно отслеживают ситуацию в Беларуси и готовятся к адекватному реагированию на потенциальные угрозы.
"Ситуация в Северной операционной зоне является контролируемой. Со стороны республики Беларусь продолжается накопление совместной группировки сил РФ и Беларуси. Мы постоянно отслеживаем эту ситуацию и готовим наши силы к адекватному реагированию.
Непосредственно сейчас угрозы со стороны союзной группировки еще нет. Проводимая у нас работа должна повысить устойчивость нашей обороны и адекватность нашего реагирования на рост этой угрозы", – заявил Наев.
Напомним, также сообщалось, что угроза нападения из беларуси: в украинской разведке раскрыли планы врага.
Также сообщалось о новой ракетной атаку по Украине: когда рф может нанести очередной удар, прогноз разведки.
Кроме того, Politeka.net писала, путинские войска готовятся к "обострению" на границе: в Генштабе назвали даты, когда могут быть провокации.