Беларусь сгоняет беженцев к границам Украины – в Центре национального сопротивления рассказали, что происходит.

Режим диктатора Лукашенко ищет слабые места в защитных сооружений для прорыва ДРГ.

Ою этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Таким образом, белорусы проверяют уязвимые и недостаточно защищенные участки границы с Украиной, которые могут использоваться для прохода враждебных ДРГ", - говорится в сообщении.

По данным Центра, аналогичную тактику враг применяет на границе с Латвией.

Ранее сообщалось, что в Беларуси продолжается накопление совместных сил российской и белорусской армии.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВС Украины Сергей Наев.

ВСУ постоянно отслеживают ситуацию в Беларуси и готовятся к адекватному реагированию на потенциальные угрозы.

"Ситуация в Северной операционной зоне является контролируемой. Со стороны республики Беларусь продолжается накопление совместной группировки сил РФ и Беларуси. Мы постоянно отслеживаем эту ситуацию и готовим наши силы к адекватному реагированию.

Непосредственно сейчас угрозы со стороны союзной группировки еще нет. Проводимая у нас работа должна повысить устойчивость нашей обороны и адекватность нашего реагирования на рост этой угрозы", – заявил Наев.

Напомним, также сообщалось, что угроза нападения из беларуси: в украинской разведке раскрыли планы врага.

Также сообщалось о новой ракетной атаку по Украине: когда рф может нанести очередной удар, прогноз разведки.

Кроме того, Politeka.net писала, путинские войска готовятся к "обострению" на границе: в Генштабе назвали даты, когда могут быть провокации.