В то же время они временно свернули усилия по окружению города-крепости с юго-запада, а также с северо-востока, говорится в новой сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Аналитики не исключают, что оккупанты могут оказывать давление на ВСУ, чтобы те отступили из Бахмута, сосредоточившись на северо-восточном наступлении.

Также отмечается, что накануне украинские войска отбили атаки россиян в районе Бахмута, Орехово-Василевке (11 км северо-западнее города), Дубово-Василевки (7 км северо-западнее), Хромового (3 км западнее) и Ивановского (6 км к западу).

"Отраженная российская атака под Хромовым предполагает, что ВС РФ, вероятно, продвинулись к северо-западу от Бахмута. Геолокационные кадры, опубликованные 2 марта, показывают, что российские силы, вероятно, захватили позиции к югу от Дубово-Василевки", – предположили в ISW .

Военные эксперты предполагают, что российские силы временно свернули усилия по окружению Бахмута с юго-запада, а также с северо-востока и могут сосредоточиться на том, чтобы оказывать давление на украинские силы, чтобы они отступили из города, сосредоточив внимание на северо-восточном наступлении.

«В последние недели российские войска активизировали наступательные операции на северных окрестностях и в пригороде Бахмута и добились успехов в этих районах», – заявили в ISW.

Также аналитики подчеркнули, что вражеские войска не продвинулись ближе к трассе Т0504 между Бахмутом и Часовым Яром за это время после периода интенсивных операций юго-западнее Бахмута в конце января и начале февраля.

В отчете отмечается, что российским войскам, вероятно, понадобится захватить Ивановское и Хромово, чтобы отрезать украинские наземные линии связи в Бахмуте и полностью окружить украинскую группировку в городе.

«Русские силы, возможно, пытаются оказывать давление на ВСУ в Бахмуте, чтобы они провели тактическое отступление по трассе Т0504, и поэтому сократили свои усилия по окружению населенного пункта, сосредоточившись также на Ивановском», - отмечают эксперты.

По их словам, двойной охват Бахмута, вероятно, потребует дополнительных обязательств по живой силе и оборудованию, и российские войска могут намереваться избежать дальнейших расходов на потенциальное окружение.

"Однако российские войска продолжают наступление вдоль линии T0504 и могут восстановить более согласованные усилия в этом направлении. Российские войска осуществили аналогичный оперативный оползень в своем наступлении для захвата Северодонецка и Лисичанска в Луганской области в июне и июле 2022 года", - обращают внимание эксперты.

Украинские военные тогда провели там контролируемое тактическое отступление после усиления давления со стороны врага, который первоначально намеревался полностью окружить ВСУ в этих населенных пунктах.

Добавим, между тем командир отдельной тактической группы аэроразведки Роберт Бровди с позывным "Мадяр" сообщил, что 110 суток Птиц Мадяра в Бахмуте прошло.

«Второго марта посреди ночи подразделение Птицы Мадяра получило боевое распоряжение немедленно выбыть из Бахмута к новому месту боевых действий», - сообщил Бровди.

Он отметил, что комментировать приказы командования он не будет:

«Я прежде всего военный, поэтому не буду комментировать приказы командования Сил обороны Бахмута. Я себе и вам обещал не заниматься политикой, в армии нет и не может быть политики, в этой войне я являюсь, был и буду коммуникатором. Коммуникатором на примере отношений между обычным подразделением аэроразведки и вами, украинцами. Зачем? Потому что вы предоставляете необходимую поддержку, чтобы были глаза и работало жало. Выполняем приказ».

