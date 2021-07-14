Страшна хвороба підкосила Петра Мамонова, рок-музиканта, поета і актора
70-річний артист потрапив до московської лікарні в кінці червня через важкі наслідки коронавірусу, і вже 13 днів як на ШВЛ. Дружина Мамонова Ольга вийшла на зв'язок, розповівши про стан актора. За її словами, йому все гірше і гірше, передає Politeka.net.
Так, медки останні три дні билися над тим, щоб вивести Мамонова з медикаментозної коми, але марно. Не вдалося налагодити власне дихання, чергуючи з ШВЛ, тому артиста знову підключили на постійній основі до апарату.
"У лікарів не виходить вивести Петра Миколайовича зі стану медикаментозного сну, - повідомила дружина в Instagram музиканта. - На даний момент стан вкрай важкий, почався сепсис, роблять переливання крові. Батюшка, його пособорував і причастив. Молимося, друзі🙏 🙏 🙏".
Засмагла Софія Ротару у крихітних шортиках похвалилася щедрим уловом: "Мальдіви..."
Полякова увійшла в раж і віддраїла підлогу в прямому ефірі, змусивши ведучого понервувати: "Все, зупинись"
У Крим прийшла нова стихія на зміну зливи, пляжі немов покриті снігом: кадри лютої негоди
Багатий чоловік подарував Поляковій пенсію, з'ясувалася несподівана правда: "Річ у тому, що..."
Катерина Кухар відкрилася перед Осадчою, розповівши про складнощі з дочкою: "Це мій біль"
Користувачі почули заклик, висловлюючи слова підтримки:
"Дорогий наш, молимося за тебе, Петро Миколайович!!! 🙏 Цілий день звісточку тут чекаю😢"
"Сотвори диво одужання, Господи"
"Петро як рідний вже😭переживаю (("
Відзначимо, Мамонов отримав широку популярність ще в радянські часи по музичній групі "Звуки Му", кінофільмам і моновиставам.
Нагадаємо, що відійшов у вічність відомий український лікар: "до останніх секунд радів життю"
Як повідомляла Politeka, російська співачка опинилася між життям і смертю, з'явився прогноз лікарів: "легені не можуть працювати"
Також Politeka писала, що Боярського терміново відвезли в лікарню: "у актора діагностували..."