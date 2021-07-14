Страшна хвороба підкосила Петра Мамонова, рок-музиканта, поета і актора

70-річний артист потрапив до московської лікарні в кінці червня через важкі наслідки коронавірусу, і вже 13 днів як на ШВЛ. Дружина Мамонова Ольга вийшла на зв'язок, розповівши про стан актора. За її словами, йому все гірше і гірше, передає Politeka.net.

Так, медки останні три дні билися над тим, щоб вивести Мамонова з медикаментозної коми, але марно. Не вдалося налагодити власне дихання, чергуючи з ШВЛ, тому артиста знову підключили на постійній основі до апарату.

"У лікарів не виходить вивести Петра Миколайовича зі стану медикаментозного сну, - повідомила дружина в Instagram музиканта. - На даний момент стан вкрай важкий, почався сепсис, роблять переливання крові. Батюшка, його пособорував і причастив. Молимося, друзі🙏 🙏 🙏".

Користувачі почули заклик, висловлюючи слова підтримки:

"Дорогий наш, молимося за тебе, Петро Миколайович!!! 🙏 Цілий день звісточку тут чекаю😢"

"Сотвори диво одужання, Господи"

"Петро як рідний вже😭переживаю (("

Відзначимо, Мамонов отримав широку популярність ще в радянські часи по музичній групі "Звуки Му", кінофільмам і моновиставам.

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