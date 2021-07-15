На Львівщині сталася ДТП за участю потяга та авто
Як передає Politeka.net, про це повідомили прес-службі ГУ
Інцидент стався вранці, 15 Липня.
За попередньою інформацією, вантажний потяг в'їхав у "Daewoo Nexia".
"В результаті ДТП смертельно травмований водій, 1984 року народження", - йдеться в повідомленні.
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Жінку довелося вирізати з розчавленого авто за допомогою спецзасобів.
Більш детальні причини та обставини трагедії встановлюватимуть правоохоронці.
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