На Німеччину обрушилися люта негода
Число постраждалих вже обчислюється десятками, а зниклих безвісти вже більше тисячі, пише "DW".
Через сильні зливи, які обрушилися на захід країни, під воду пішли цілі населені пункти.
Кілька міст виявилися відрізані від зовнішнього світу, а люди були змушені чекати рятувальників на дахах будинків. Значну допомогу рятувальним службам надають добровольці.
У місцевих ЗМІ повідомляють, що через стихію загинуло 80 осіб. Ще 1300 вважаються зниклими безвісти.
Через безперервні зливи в районі Арвайлер оголошено надзвичайний стан, а для порятунку постраждалих підключають вертольоти.
Нагадаємо, ураган пронісся по українському місту, вітер зніс дахи і дерева: кадри лютої стихії.
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