Пішов з життя легендарний український режисер

16 липня пішов з життя Григорій Зіскін-відомий режисер, якого в Києві знають за постановками вистав за участю актриси Анни Варпаховської.

Про смерть Григорія Зіскіна повідомила письменниця Яна Іваницька у Facebook.

Серед найвідоміших вистав Зіскіна, відомих столичному глядачеві: "Бабине літо"," Дядечко сон","Прощальне танго"," Наша кухня", " Спасибі, Марго!».

Зіскін також був головним режисером театру ім.Л. Варпаховського (Монреаль, Канада), який створила Анна Варпаховська.

Григорій Зіскін назавжди залишиться в серцях і в пам'яті українців.

До слова, важка хвороба забрала життя відомого російського режисера Вадима Шатрова, який співпрацював зі співачкою МакЅим, за життя якої зараз також борються лікарі

Сумною новиною поділилася на своїй сторінці у Фейсбук 29 червня дружина режисера Жанна Карабальова. Вона написала, що Шатров помер під ранок в результаті тяжкого перебігу коронавірусу. У режисера було діагностовано 55%-ве ураження легень.

"Я жодного разу в житті не була в такій ситуації. Як себе вести і що робити не розумію. Я лежу вдома з пневмонією і з моєю дочкою Софі", - йдеться в пості Карабалевої.

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