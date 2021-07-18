Двох людей не стало

Стало відомо про смерті в результаті негоди в Київській області

По Київській області пронісся ураган, внаслідок якого повалилися дерева. Про це передає Politeka.net з посиланням на повідомлення прес-служби ДСНС.

Станом на сім ранку 18 липня, через спрацювання систем автоматичного захисту, ЛЕП були знеструмлені. Зокрема, в Київській області обірвалися 53 лінії електропередач.

Також через ураган впало чотири дерева, до робіт з ліквідації наслідків залучалося вісім рятувальників і дві одиниці техніки.

17 липня приблизно о 16.00 стало відомо про загибель двох людей через падіння дерев. Трагедії сталися в селах Гаврилівка та Сухолуччя (Вишгородський р-н), також є один потерпілий, якого госпіталізували.

Зазначимо, 17 липня синоптики попереджали про сильні грози і пориви вітру. Щоб себе убезпечити рекомендувалося не виходити з дому, закрити всі вікна, вимкнути електроприлади.

Також фахівці під час негоди радять триматися подалі рекламних щитів, ліній електропередач, дерев, і не паркувати поруч з ними авто.

Підкреслимо, 18 липня в західних областях можливі грози і шквали 15-20 м/с і випадання граду. У Карпатах та на Закарпатті прогнозуються сильні дощі.

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