Стало відомо про смерті в результаті негоди в Київській області
По Київській області пронісся ураган, внаслідок якого повалилися дерева. Про це передає Politeka.net з посиланням на повідомлення прес-служби ДСНС.
Станом на сім ранку 18 липня, через спрацювання систем автоматичного захисту, ЛЕП були знеструмлені. Зокрема, в Київській області обірвалися 53 лінії електропередач.
Також через ураган впало чотири дерева, до робіт з ліквідації наслідків залучалося вісім рятувальників і дві одиниці техніки.
17 липня приблизно о 16.00 стало відомо про загибель двох людей через падіння дерев. Трагедії сталися в селах Гаврилівка та Сухолуччя (Вишгородський р-н), також є один потерпілий, якого госпіталізували.
Єдиного сина Софії Ротару потрясла непоправна втрата: "Світла пам'ять..."
Українців попередили про нові штрафи: за що доведеться платити
Авіакатастрофа під Миколаєвом: перші подробиці й кадри трагедії
На "Танцях з зірками" знайшли заміну легендарному Григорію Чапкісу: "Схожий на Кена з Барбі"
Погода в Україні різко зміниться, синоптики назвали переломну дату: "похолодає аж до +21 градуса»
Зазначимо, 17 липня синоптики попереджали про сильні грози і пориви вітру. Щоб себе убезпечити рекомендувалося не виходити з дому, закрити всі вікна, вимкнути електроприлади.
Також фахівці під час негоди радять триматися подалі рекламних щитів, ліній електропередач, дерев, і не паркувати поруч з ними авто.
Підкреслимо, 18 липня в західних областях можливі грози і шквали 15-20 м/с і випадання граду. У Карпатах та на Закарпатті прогнозуються сильні дощі.
Нагадаємо, що стихія обрушилася на Україну, засипавши великим градом
Як повідомляла Politeka, спека і дощі з грозами розділять Україну навпіл
Також Politeka писала, що нещадна спека накриє всю Україну, нижче + 30 не буде