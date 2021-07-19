Грозовий фронт обрушився на Київ-ливневки не справляються
Київська станція метро "Академмістечко" через потужну зливу перетворилася на бурхливу гірську річку.
На Вітряних горах провалився асфальт, через це рух 72-го автобуса затримується, повідомляє Київпастранс.
Тим часом Автозаводська "пливе", рух транспорту ускладнений.
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Також вулиця Борщагівська затоплена, вздовж швидкісного трамвая легковикам майже по воді.
Станцію "Берестейська" підтопила сильна злива – її закрили на вхід і вихід.
Нагадаємо, що 17 липня приблизно о 16.00 стало відомо про загибель двох людей через падіння дерев внаслідок негоди.
Трагедії сталися в селах Гаврилівка та Сухолуччя (Вишгородський р-н), також є один потерпілий, якого госпіталізували.
До слова, стихія обрушилася на Україну, засипавши великим градом
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