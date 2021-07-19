Столиця виявилася не готова до такої кількості опадів

Грозовий фронт обрушився на Київ-ливневки не справляються

Київська станція метро "Академмістечко" через потужну зливу перетворилася на бурхливу гірську річку.

На Вітряних горах провалився асфальт, через це рух 72-го автобуса затримується, повідомляє Київпастранс.

Тим часом Автозаводська "пливе", рух транспорту ускладнений.

Також вулиця Борщагівська затоплена, вздовж швидкісного трамвая легковикам майже по воді.

Станцію "Берестейська" підтопила сильна злива – її закрили на вхід і вихід.

Нагадаємо, що 17 липня приблизно о 16.00 стало відомо про загибель двох людей через падіння дерев внаслідок негоди.

Трагедії сталися в селах Гаврилівка та Сухолуччя (Вишгородський р-н), також є один потерпілий, якого госпіталізували.

До слова, стихія обрушилася на Україну, засипавши великим градом

Як повідомляла Politeka, спека і дощі з грозами розділять Україну навпіл

Також Politeka писала, що нещадна спека накриє всю Україну, нижче + 30 не буде