На Житомирщині по потягу потрапили люди

Як передає Politeka.net, про подію розповіли в сюжеті "ТСН"(щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Інцидент стався на одному з переїздів у місті Коростень.



Батюшка з місцевої церкви разом з жінкою спочатку пропустили товарний потяг, але не помітили ще один.

За словами очевидців, вони почали переходити шляхи незважаючи на працюючу сигналізацію.

73-річний священик пересувається тільки за допомогою жінки-поводиря, оскільки має проблеми із зором. Його 79-річна супутниця страждає від проблем зі слухом.

Постраждалі зараз перебувають у місцевій лікарні - за їхнє життя борються лікарі.

Співробітники залізниці кажуть, що і шлагбауми, і сигналізація на переїзді працюють справно, але у людей не вистачає терпіння дочекатися, поки перехід відкриють.

Варто зазначити, що протягом минулого року сталося 50 ДТП на залізничних переїздах і дев'ять - на коліях поза переїздами.

Звичайне ДТП на перехрестях шляхів з автодорогами відбуваються з вини водіїв автотранспорту, які порушують правила дорожнього руху, які своїми діями ставлять під загрозу власне життя, а також життя і здоров'я інших людей.

Нагадаємо, водій тричі переїхав жінку і втік з місця ДТП: Перші деталі НП на українській трасі.

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