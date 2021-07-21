На Житомирщині по потягу потрапили люди
Як передає Politeka.net, про подію розповіли в сюжеті "ТСН"(щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Інцидент стався на одному з переїздів у місті Коростень.
Батюшка з місцевої церкви разом з жінкою спочатку пропустили товарний потяг, але не помітили ще один.
За словами очевидців, вони почали переходити шляхи незважаючи на працюючу сигналізацію.
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73-річний священик пересувається тільки за допомогою жінки-поводиря, оскільки має проблеми із зором. Його 79-річна супутниця страждає від проблем зі слухом.
Постраждалі зараз перебувають у місцевій лікарні - за їхнє життя борються лікарі.
Співробітники залізниці кажуть, що і шлагбауми, і сигналізація на переїзді працюють справно, але у людей не вистачає терпіння дочекатися, поки перехід відкриють.
Варто зазначити, що протягом минулого року сталося 50 ДТП на залізничних переїздах і дев'ять - на коліях поза переїздами.
Звичайне ДТП на перехрестях шляхів з автодорогами відбуваються з вини водіїв автотранспорту, які порушують правила дорожнього руху, які своїми діями ставлять під загрозу власне життя, а також життя і здоров'я інших людей.
Нагадаємо, водій тричі переїхав жінку і втік з місця ДТП: Перші деталі НП на українській трасі.
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