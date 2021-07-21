Кадри не для людей зі слабкими нервами

В результаті сильного повінь у Китаї загинули 12 людей, ще 5 травмувалися

У китайській провінції Хенань прорвало греблю через сильну повінь. В результаті цієї надзвичайної ситуації ціле місто пішло під воду. Про це інформує телеканал CGTN.

Повідомляється, що в місті Чженчжоу вода затопила метро, рятувальникам довелося евакуювати заблокованих в підземці пасажирів. Однак, врятувати вдалося не всіх - 12 людей трагічно загинули, ще п'ятеро травмувалися.

Загалом у провінції евакуювали понад 100 тисяч людей. Для ліквідації наслідків повені задіяні шість тисяч військових і рятувальників.

Метеорологічні бюро провінції Хенань і Чженчжоу підняло рівень реагування на надзвичайні ситуації при метеорологічних лихах до першого рівня. Аеропорт китайської провінції Чженчжоу скасував посадку рейсів на найближчий час.

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