Поки температура буде комфортною, але пізніше все зміниться

Український гідрометеорологічний центр розповів, яку погоду чекати сьогодні, 23 липня

Прогноз погоди на п'ятницю 23 липня обрадує відсутністю опадів. За інформацією прес-служби Укргідрометцентру, температура буде помірна.

Опадів на більшій частині України не очікується, тільки вночі на крайньому сході країни, і вдень в Карпатах і Закарпатті місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15 °, у південній частині до 18 °, вдень 23-28 °; у Карпатах вночі 5-10 °, вдень 11-16 ° тепла.

Зазначається, що із Заходу в Україну діє антициклон DANA, тому температура буде комфортною, проте з початком нового тижня вона знову почне рости.

23 липня в столиці також без опадів, вітер північний 5-10 м/с.Температура вночі - 13-15 °, вдень - 25-27°.

Станом на 9.00 ранку 22 липня, температура води в річці Дніпро становила 24,2 °, рівень води 441 см.

Зазначимо, народний синоптик Леонід Горбань прогнозував, що 22 липня буде невелике похолодання до +20 ° , а з 22 по 31 липня - знову спека 29-32 °, в деякі дні дощі.

Серпень же теж буде неспокійним місяцем. Температура повітря буде спекотною, але пізніше стане щодня знижуватися і закінчиться з +22 градусами.

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