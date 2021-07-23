Пішов з життя знаменитий радянський і естонський актор Олександр Еелмаа

Артисту, який грав у театрі і кіно, було 74 роки. Причина його смерті не називається. Відомо, що актор пішов з життя 21 липня. Про трагедію повідомляють естонські ЗМІ.

Еелмаа народився в естонському місті Вільянді в 1946 році. Артист пройшов стажування в Ленінградському державному естрадно-цирковому училищі по класу пантоміми, а пізніше почав кар'єру в театрі. Він виступав у кількох театрах Естонії з різними постановками.

Дебют Еелмаа на екранах телевізорів відбувся в 1971 році. Актор знімався в таких картинах, як: «Вільні, як птахи», «невловиме диво», «Лісові фіалки», «Агент», «через сто років у травні», «Дика Качка», «Танець смерті», «Рай для старих чоловіків» та інших. Актор також знімався в серіалі ETV 13.

За свої заслуги Еелмаа був удостоєний ордена білої зірки IV ступеня.

У Еелмаа троє дітей. Його син Тааві Еелмаа вирішив піти по стопах батька, і також став актором. Інші діти артиста також пов'язали своє життя з мистецтвом.

Нагадаємо, у Словаччині помер легендарний актор: з'явилися подробиці.

Як повідомляла Politeka, пішла з життя талановита 88-річна актриса.

Також Politeka писала, що у Римі знайшли тіло знаменитого актора, який перестав виходити на зв'язок за кілька днів до цього.