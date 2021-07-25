Щоб дістати тіла знадобилося вісім фахівців і дві одиниці техніки

Чотири людини загинули в ДТП на українській дорозі

Серйозна аварія сталася близько 5 години ранку в неділю, 25 липня, поблизу села Приходьки Пирятинського району Полтавської області на автодорозі Р 60 Кролевець – Пирятин. Про це повідомляє ДСНС.

Повідомляється, що зіткнулися легковий і вантажний автомобілі.

На опублікованих кадрах видно, що легковик майже повністю залетів під вантажівку, від зіткнення

Для вивільнення тіл загиблих на місці працювали вісім рятувальників і дві одиниці техніки.

Інші подробиці аварії не повідомляються.

Нагадаємо, за даними патрульної поліції, в Україні різко зросла кількість ДТП. Загальна кількість дорожніх аварій за січень - червень 2021 року досягла показника майже 86,5 тис.випадків, що на 19,4% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Середня кількість ДТП за добу за січень-червень 2021 року становить 478 випадків, що на 29,1% перевищує показник за січень-червень 2020р.

При цьому кількість аварій, в яких постраждали люди, знизилася на 6,8% в порівнянні з аналогічним періодом 2020 р.і склала більше 10,4 тис. випадків.

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