Чотири людини загинули в ДТП на українській дорозі
Серйозна аварія сталася близько 5 години ранку в неділю, 25 липня, поблизу села Приходьки Пирятинського району Полтавської області на автодорозі Р 60 Кролевець – Пирятин. Про це повідомляє ДСНС.
Повідомляється, що зіткнулися легковий і вантажний автомобілі.
На опублікованих кадрах видно, що легковик майже повністю залетів під вантажівку, від зіткнення
Для вивільнення тіл загиблих на місці працювали вісім рятувальників і дві одиниці техніки.
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Інші подробиці аварії не повідомляються.
Нагадаємо, за даними патрульної поліції, в Україні різко зросла кількість ДТП. Загальна кількість дорожніх аварій за січень - червень 2021 року досягла показника майже 86,5 тис.випадків, що на 19,4% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.
Середня кількість ДТП за добу за січень-червень 2021 року становить 478 випадків, що на 29,1% перевищує показник за січень-червень 2020р.
При цьому кількість аварій, в яких постраждали люди, знизилася на 6,8% в порівнянні з аналогічним періодом 2020 р.і склала більше 10,4 тис. випадків.
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