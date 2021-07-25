Українців попередили про нове похолодання, а пізніше настане знову спека
Із заходу на схід країни рухається нове похолодання. Про це свідчать дані Ventusky, пише Politeka.net.
Так з 30 липня почнеться спад температури, а потім - 31-го в західних областях і на півночі буде температура від +23 до +27 градусів тепла. Похолодання торкнеться частини Житомирської та Вінницької областей.
1 серпня на Прикарпатті та Буковині очікується температура від +19 до +23 °. У Київській, Львівській Тернопільської, Житомирській, Чернігівській областях - +26 °.
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2 серпня стане ще холодніше - в центральних областях і трохи на півночі - від +18 до +24°.
3 серпня стане тепліше і поступово повернеться спека. У підсумку погода в серпні поставить температурні рекорди, але в середині місяця температура знову піде на спад. Про це повідомляє "народний синоптик" Леонід Горбань.
Так, за його словами, в середині серпня - аномальна спека - під +40 ° хмар майже не буде, а 18-го на два-три дні градусник раптово зупиниться на 20-22 °. Перед Днем Незалежності нове потепління - до 26-28 градусів, а закінчиться місяць проливним дощем.
А ось липня закінчиться комфортною температурою.
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