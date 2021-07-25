Українців попередили про нове похолодання, а пізніше настане знову спека

Із заходу на схід країни рухається нове похолодання. Про це свідчать дані Ventusky, пише Politeka.net.

Так з 30 липня почнеться спад температури, а потім - 31-го в західних областях і на півночі буде температура від +23 до +27 градусів тепла. Похолодання торкнеться частини Житомирської та Вінницької областей.

1 серпня на Прикарпатті та Буковині очікується температура від +19 до +23 °. У Київській, Львівській Тернопільської, Житомирській, Чернігівській областях - +26 °.

2 серпня стане ще холодніше - в центральних областях і трохи на півночі - від +18 до +24°.

3 серпня стане тепліше і поступово повернеться спека. У підсумку погода в серпні поставить температурні рекорди, але в середині місяця температура знову піде на спад. Про це повідомляє "народний синоптик" Леонід Горбань.

Так, за його словами, в середині серпня - аномальна спека - під +40 ° хмар майже не буде, а 18-го на два-три дні градусник раптово зупиниться на 20-22 °. Перед Днем Незалежності нове потепління - до 26-28 градусів, а закінчиться місяць проливним дощем.

А ось липня закінчиться комфортною температурою.

Нагадаємо, погода зглянулася над українцями, антициклон врятує від спеки

Як повідомляла Politeka, зливи з градом обрушаться на Україну, синоптики попередили

Також Politeka писала, що грозові дощі атакують Україну, спека знайде нову жертву