Популярного актора-красеня знайшли мертвим у власному будинку
Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ВВС, актора і каскадера Дітера Бруммера знайшли мертвим у своєму будинку 24 липня. Зірці австралійських телевізійних серіалів було всього 45 років.
Відзначається, що тіло зірки знайшли в Сіднеї. Поліція не знайшла в смерті актора кримінальної складової і не розглядає його кончину як підозрілу. При цьому, в поліції не стали розголошувати причини загибелі зірки.
"Ми втратили нашого красивого, талановитого, забавного, складного і улюбленого Дітера. Він залишив величезну дірку в нашому житті, і наш світ ніколи не буде колишнім", - написали близькі Бруммера в соціальних мережах.
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Додамо, що Бруммер був, перш за все, відомий за роллю в мильній опері «Додому і в дорогу». Він засвітився в 560 епізодах серіалу. Також він знімався в низці інших австралійських довгограючих серіалів. Серед них серіал "Сусіди", "Купідон" і "Дивовижна гонка".
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