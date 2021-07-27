Популярного актора-красеня знайшли мертвим у власному будинку

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ВВС, актора і каскадера Дітера Бруммера знайшли мертвим у своєму будинку 24 липня. Зірці австралійських телевізійних серіалів було всього 45 років.

Відзначається, що тіло зірки знайшли в Сіднеї. Поліція не знайшла в смерті актора кримінальної складової і не розглядає його кончину як підозрілу. При цьому, в поліції не стали розголошувати причини загибелі зірки.

"Ми втратили нашого красивого, талановитого, забавного, складного і улюбленого Дітера. Він залишив величезну дірку в нашому житті, і наш світ ніколи не буде колишнім", - написали близькі Бруммера в соціальних мережах.

Додамо, що Бруммер був, перш за все, відомий за роллю в мильній опері «Додому і в дорогу». Він засвітився в 560 епізодах серіалу. Також він знімався в низці інших австралійських довгограючих серіалів. Серед них серіал "Сусіди", "Купідон" і "Дивовижна гонка".

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