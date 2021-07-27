Життя відомого російського актора різко обірвалося

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на ЗМІ, у віці 77 років помер відомий російський актор театру і кіно Юрій Матвійович Огульник.

Повідомляють, що він помер під час того, як лежав у лікарні і лікувався від ковіда. Причина смерті-зупинка серця.

Актор грав у Московському Відкритому студентському театрі, так само відомому як "МОСТ". За час його роботи налічують понад 60 ролей. У 1964 році артист перший раз виступив у театрі.

За плечима артиста 4 ролі в телевезійних проектах:" злочин буде розкрито"," Адвокат-6"," Адвокат-7 "і" Яма. Наші дні". Прославився Юрій Огульник завдяки серіалу" Адвокат", в якому грав судмедексперта Лебовича. Остання його роль була в 2017 році у фільмі " Яма. Наші дні", там він грав реставратора.

Про подробиці похорону повідомлять пізніше.

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