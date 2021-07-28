На Хмельниччині сталася НП на залізниці
Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі поліції області.
Інцидент стався рано вранці, 25 липня. Поїзд сполученням" Ланівці-Шепетівка " скоїв наїзд на місцевого жителя.
За попередньою інформацією, 33-річний чоловік заснув на залізничній колії.
"Проїжджаючи, потяг зачепив чоловіка. Внаслідок цього той отримав тілесні ушкодження у вигляді ампутації двох нижніх кінцівок", - йдеться в повідомленні.
Зараз чоловіком займаються медики, а правоохоронці зараз встановлюють більш докладні обставини події.
Варто зазначити, що протягом минулого року сталося 50 аварій на залізничних переїздах і дев'ять - на коліях поза переїздами.
Зазвичай ДТП на перехрестях шляхів з автодорогами відбуваються з вини водіїв автотранспорту, які порушують правила дорожнього руху, які своїми діями ставлять під загрозу власне життя.
Нагадаємо, водій тричі переїхав жінку і втік з місця ДТП: Перші деталі НП на українській трасі.
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