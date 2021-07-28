Відомий український футболіст пішов з життя у віці 59 років

Як повідомляє Politeka.net, про смерть спортсмена повідомили в прес-службі ФК "Волинь Луцьк".

Як стало відомо, Володимир Дикий помер 28 липня в Луцьку. На даний момент невідома причина смерті спортсмена, який протягом довгих років був беззмінним наставником у ФК "Волинь".

За свою спортивну кар'єру Дикий встиг пограти в таких клубах як "Карпати", "Металіст", "Нафтовик" і "Волинь". Дикий - один з кращих бомбардирів "Волині" за всю історію клубу. Граючи в клубі він забив 91 гол у ворота суперників, а в 1989 році він і зовсім встановив рекорд за кількістю забитих голів. За сезон він забив 22 голи. За це Дикого називають легендою українського футболу.

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Додамо, що після завершення футбольної кар'єри Дикий став працювати тренером у «Волині». Він працював з молоддю та дітьми, які просто обожнювали його.

Свічка, горе, трагедія, траур

У коментарях під постом про смерть спортсмена українці, які знали його особисто, стали висловлювати слова співчуття. Вони відзначили, що тим спортсменам, які тренувалися у Дикого, дуже пощастило. Чоловіка називають людиною з великої літери.

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