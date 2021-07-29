Відомий американський музикант, автор пісень і бас-гітарист групи ZZ Top Дасті Хілл помер у віці 72 років
Про це повідомили його товариші по групі Біллі Гіббонс і Френк Бірд. За їхніми словами, Хілл помер уві сні у себе вдома в Х'юстоні.
"Ми разом з легіонами шанувальників ZZ Top по всьому світові будемо сумувати за тобою. Нам буде не вистачати твоєї присутності, твого чудесного характеру, твоєї відданості. Ти був і залишаєшся основою нашої групи, аміго!", - написали вони на офіційній сторінці колективу в Instagram, передає Politeka.net.
Неясно, чи пов'язана смерть Хілла будь-яким чином з його недавньою травмою стегна, через яку він був змушений відмовитися від участі в турне по США.
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Відзначимо, вперше тріо ZZ Top виступило у своєму звичному складі, в якому збереглося до наших днів, в 1970 році в Бомонті.
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