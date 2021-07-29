Відомий американський музикант, автор пісень і бас-гітарист групи ZZ Top Дасті Хілл помер у віці 72 років

Про це повідомили його товариші по групі Біллі Гіббонс і Френк Бірд. За їхніми словами, Хілл помер уві сні у себе вдома в Х'юстоні.

"Ми разом з легіонами шанувальників ZZ Top по всьому світові будемо сумувати за тобою. Нам буде не вистачати твоєї присутності, твого чудесного характеру, твоєї відданості. Ти був і залишаєшся основою нашої групи, аміго!", - написали вони на офіційній сторінці колективу в Instagram, передає Politeka.net.

Неясно, чи пов'язана смерть Хілла будь-яким чином з його недавньою травмою стегна, через яку він був змушений відмовитися від участі в турне по США.

Відзначимо, вперше тріо ZZ Top виступило у своєму звичному складі, в якому збереглося до наших днів, в 1970 році в Бомонті.

Фанати висловлюють в Мережі свої співчуття у зв'язку з втратою:

"Так сумно, спочивай з миром🙏😪"

"Ах, візьми мене з собою, Ісус". Приголомшений..."

"Які жахливі дні для меломанів усіх жанрів. Дасті був чудовий. Спочивай з Богом потужних басів!"

"Нам буде не вистачати Дасті. RIP справжній легенді рок-н-ролу ❤️"

Le bassiste de ZZ Top, Dusty Hill, est mort à 72 ans https://t.co/U56SPPhWR9 via @20minutes#RIP 🙏🙏🙏 — laurent (@Coco_foot) July 29, 2021

Bummed to hear Dusty Hill from ZZ Top passed. https://t.co/4Nw6Bii2OV — Jim (@jameslew) July 29, 2021

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