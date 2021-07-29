У Києві в Оболонському районі стався вибух

В одному з торгових центрів столиці стався підрив поштомату. Про це повідомляє ГУНП міста Київ.

Поліцейські встановили на місці події, що в одній з поштових скриньок спрацював саморобний вибуховий пристрій.

"Сьогодні вранці до Оболонського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в приміщенні одного з торгових центрів стався вибух поштомату. На місце події негайно прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група.", розповіли про подію на сторінці поліції Києва в Facebook.

Також повідомляють, що в результаті вибуху ніхто не постраждав.

Поки не встановлено хто скоїв порушення, подробиці встановлюються.

Нагадаємо, що нещодавно в Києві жінка увірвалася в банк з пістолетом і коктейлем Молотова. Після того, як жінка отримала бажане, вона намагалася сховатися, але співробітники поліції прибули за адресою вчасно і затримали зловмисницю. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

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