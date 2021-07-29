Помер відомий американський актор і каскадер Рік Айелло

Стало відомо про смерть американського актора, який знімався в популярних серіалах і фільмах. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на соцмережі.

Денні Айелло помер у госпіталі в Нью-Йорку у віці 65 років. Причиною смерті називають рак підшлункової залози.

Актор був сином іншого актора, продюсера і сценариста Денні Айелло, який пішов з життя у 2019 році у віці 86 років.

Примітно, що у Ріка Айелло був старший брат, Денні-координатор трюкових зйомок. Чоловік помер у 2010 році у віці 53 років також від раку підшлункової.

Рік Айелло народився 31 грудня 1958 року. За своє життя він знявся в багатьох картинах, але найпопулярніші: "Клан Сопрано", " Твін Пікс: Крізь вогонь", "C. S. I. Місце злочину", " Закон і порядок. Спеціальний корпус", "Крутий Уокер" і "Дістань мене, якщо зможеш" та інших.

У соцмережах висловлюють свою скорботу з приводу смерті артиста.

"Прощання з Ріком Айелло, який залишив таке незабутнє враження, зігравши помічника шерифа Кліффа Ховарда в "Твін Пікс: Крізь вогонь"", - написав один з шанувальників.

Користувачі Мережі залишили коментарі, співчуваючи рідним і близьким.

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