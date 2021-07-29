Відома польська актриса Барбара Поломська, яку називали місцевою Бріжит Бардо, померла 28 липня
Актриса була справжньою зіркою свого часу і залишила великий слід в історії кіно. Про смерть Барбари Поломської повідомив театр в Лодзі, в якому та працювала понад 60 років.
"Хвилину тому я отримав звістку, що Бася Поломська - видатна постать польського кіно і театру, померла. В це неможливо повірити. Вона була одним зі стовпів і символів загального театру в Лодзі, з яким була пов'язана 64 роки", - повідомили в театрі.
Відомо, що артистка померла на 88-му році життя в рідному Бидгощі. Про причину смерті не повідомляється.
Adiós a Barbara Połomska, actriz polaca que compaginó el teatro con diversas apariciones en series de TV y en cine (DAENS, CIEN, EROICA...).
Descanse en paz. pic.twitter.com/o3RSVmAAyYПопулярні новини зараз— Fausto Fernández (@faustianovich) July 28, 2021Показати ще
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Друзі згадують про Барбару Поломську, як про прекрасну, розумну, харизматичну людину з хорошою інтуїцією.
За словами приятелів зірки, вона була чесною і вірною собі, і завжди ставала на бік правди.
Барбара Поломська була зіркою польського кіно 1960-1970-х років і народилася 9 січня 1934 року в Бидгощі. Вона була випускницею музичної школи та Краківської театральної школи.
Критики назвали Барбару "польською Бріжит Бардо". Вона зіграла головні жіночі ролі у фільмах і серіалах: "Атлантична повість" "Скарб капітана Мартенса", "Годинник надії", "Ероіка" ("Героїка"), "Косооке щастя" та інших.
У 2015 році актриса була нагороджена срібною медаллю «За заслуги перед культурою».
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