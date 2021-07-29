На Харківщині знайшли мертвою зниклу дівчинку Мирославу, батьки розповіли про горе

Як передавала Politeka.net, Мирослава Третяк - 6-річна дівчинка, яку знайшли 28 липня вночі в покинутому будинку. Нещастя сталося в селищі міського типу Старий Салтів Харківської області.

Як повідомляє Newsroom, їх кореспондент поспілкувався з батьками загиблої дівчинки. Мама Тетяна Третяк розповіла, що з підозрюваним у вбивстві дівчинка знайома з найменших років.

"Я не скажу, що він нормальний. Як можна назвати нормальним людини, який дітей в школі штовхає, кидає в них камінням, коли котів в туалеті топить.", заявила виданню Тетяна.

За словами матері, в цей день її дочка гуляла з 13-річним Богданом (сусідом з першого поверху) і подругою Вікою. У цей день Мирослава вже скаржилася на хлопчика, що той її ображає, після чого вона побігла гуляти.

Востаннє її бачили, коли вона зайшла за двома персиками і сказала, що піде гуляти з подругою. Через якийсь час Віка зайшла за дівчинкою, і виявилося, що вони не збиралися гуляти, і Мирослава пішла з 13-річним хлопчиком.

Під час пошуків мати бачила підозрюваного 13-річного Богдана, який сказав що вони розлучилися в певному місці і більше вони не бачилися.

Нагадаємо, експерти з'ясували, що смерть була насильницькою. Поліція взяла 13-річного підлітка під варту.

Нагадаємо, у поліції повідомили деталі трагедії з 6-річною Мирославою: "Підозрюваному 13 років"

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