Зі своїм передбачуваним вбивцею маленька мешканка Харківщини була знайома ще з пелюшок

Днями трагедія сколихнула Україну, була знайдена мертвою шестирічна Мирослава Третяк, про зникнення якої за кілька годин до цього заявили в поліцію.

Мама дівчинки розповіла про останні години життя малятка. Жінка кинулася на пошуки дочки, коли та довго не поверталася додому з прогулянки. Так, 28 липня близько шостої вечора Мирослава відпросилася пограти у дворі. О 19.10, коли її не знайшли в позначеному місці, мама дівчинки кинулася до правоохоронців. У пошуках дитини брали участь 350 осіб, у тому числі і сам її душогуб, який намагався відвести поліцію і волонтерів в інший напрямок. З ним, 13-річним підлітком, Мирослава була знайома ще з пелюшок, так як сім'ї живуть по сусідству в двоповерховому будинку.

За словами її мами, вдень Мирослава гуляла з друзями у дворі і в якийсь момент прибігла додому і поскаржилася на те, що сусід її ображає, мовляв, штовхав її і викинув обруч.

"Я сказала, не чіпати його і просто піти і обіцяла поговорити з його мамою, коли та прийде", - згадує мама дівчинки, пише Newsroom.

Увечері того ж дня Мирослава знову попросилася на вулицю, погуляти зі своєю подругою Вікою. Через деякий час вона повернулася додому, щоб взяти пару персиків і знову побігла грати. Забила тривогу жінка, коли Віка заглянула до них і запитала, чи вийде Мира. За словами дівчинки, востаннє вона бачила подружку в компанії сусідського хлопчика.

"Я кажу: "Вона до тебе пішла", на що Віка відповіла, що Мирослава пішла з Богданом (сусід дівчинки, якого підозрюють у її вбивстві, - ред.)", - додала мама загиблої.

Нагадаємо, тіло малятка було знайдено пізно вночі 28 липня, з видимими травмами голови. Також в Мережі з'явилася інформація, що вона могла бути згвалтована.

Поліцейські затримали 13-річного підлітка. 29 липня суд задовольнив клопотання щодо запобіжного заходу хлопцю у вигляді поміщення його в приймач-розподільник для дітей ГУНП в Харківській області строком на 30 днів.



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