Стали відомі подробиці трагедії на Харківщині

Як передавала Politeka.net раніше, на Харківщині сталася жахлива трагедія. 28 липня близько 23: 50 в покинутому будинку в селищі міського типу Старий Салтів було знайдено тіло 6-річної дівчинки. З'явилися подробиці про 13-річного хлопчика, якого звинувачують у вбивстві. Про це передає Obozrevatel.

Дівчинка пішла на прогулянку і востаннє її бачили з сусідом - 13-річним Богданом. Підліток не зізнавався, що бачив її, а потім розповів, що вона кудись пішла з велосипедом. Хлопчик приєднався до пошуків Мирослави. За словами сусідів, під час пошуків, він намагався відвести всіх в інший бік.

Коли пошукова група і поліцейські знайшли особисті речі дівчинки, то незабаром службовий собака в одному з покинутих будівель знайшов побите тіло дитини.

Того дня Мирослава скаржилася мамі на Богдана, що той ображає її. У селищі Старий Салтів серед сусідів хлопчик був на поганому рахунку, говорили, що він звірячо знущався над тваринами. При цьому сім'я хлопчика не була під наглядом соціальних служб. Після того, як знайшли тіло, поліція забрала підлітка, незабаром він зізнався у скоєному.

Чи посадять 13-річного хлопчика поки відповісти не можуть, оскільки кримінальну відповідальність можуть нести в крайніх випадках з 14 років. І в даному випадку відповідальність нестимуть батьки підозрюваного у вбивстві. Поки що підлітка відправили в приймач-розподільник на 30 днів.

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