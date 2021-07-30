На Черкащині трагічно обірвалося життя поліцейського та його родини

Як передає Politeka.net, співчуття рідним загиблих висловили на Facebook-сторінці Національної поліції України.

Аварія сталася приблизно вранці біля села Мала Севастянівка, Уманського району.

За попередньою інформацією 40-річний Сергій Савчук виїхав на" зустрічку "і врізався у вантажівку на своєму"Фольксвагені". У жахливій аварії загинули його дружина і 12-річна дитина.

"Сергій присвятив службі в поліції більше 20 років. Боровся з організованими злочинними групами, викрив не одну "схему" і затримав не одного злочинця. Колеги назавжди запам'ятають його щирим, доброзичливим, відповідальним і надійним офіцером - професіоналом своєї справи", - розповіли колеги про загиблого.

Українці також висловили свої співчуття в коментарях під постом.

"Співчуття рідним і близьким", "щирі співчуття. Дуже шкода", " який жах. Світла пам'ять. Співчуття рідним і близьким", - писали під постом.

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