На Черкащині трагічно обірвалося життя поліцейського та його родини
Як передає Politeka.net, співчуття рідним загиблих висловили на Facebook-сторінці Національної поліції України.
Аварія сталася приблизно вранці біля села Мала Севастянівка, Уманського району.
За попередньою інформацією 40-річний Сергій Савчук виїхав на" зустрічку "і врізався у вантажівку на своєму"Фольксвагені". У жахливій аварії загинули його дружина і 12-річна дитина.
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"Сергій присвятив службі в поліції більше 20 років. Боровся з організованими злочинними групами, викрив не одну "схему" і затримав не одного злочинця. Колеги назавжди запам'ятають його щирим, доброзичливим, відповідальним і надійним офіцером - професіоналом своєї справи", - розповіли колеги про загиблого.
Українці також висловили свої співчуття в коментарях під постом.
"Співчуття рідним і близьким", "щирі співчуття. Дуже шкода", " який жах. Світла пам'ять. Співчуття рідним і близьким", - писали під постом.
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