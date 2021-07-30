Стали відомі жахливі подробиці смерті 46-річного російського актора Максима Михайлина

Як відомо, чоловік жив під одним дахом зі своєю 69-річною паралізованою матір'ю, передає "Комсомольська правда". Повідомляється, що кілька років тому жінка перенесла два інсульти і більше не могла рухатися, за нею доглядав Максим Михайлин. Також наголошується, що вони не спілкувалися з родичами, єдиним другом сім'ї була літня Світлана Іванівна, яка і забила тривогу.

Жінка кілька днів не могла додзвонитися ні до Максима, ні до його матері, тому зателефонувала в поліцію. Коли двері квартири виламали, відкрилася страшна картина - чоловік пролежав мертвим десять днів.

69-річна жінка десять днів прожила в квартирі, коли тіло її сина лежало в сусідній кімнаті. Мати актора була настільки виснаженою, що не могла покликати на допомогу. Зараз жінка в реанімації, за її життя борються лікарі.

Повідомляється, що актор був розбитий тим, що покинув сцену і переживав за здоров'я матері. Через це Максим Михайлин запив. Передбачається, що це і стало причиною його смерті. Зараз тіло актора в морзі, лікарі будуть встановлювати точну причину його смерті. Сусіди припускають, що грошей на похорон актора немає, тому планують допомогти матеріально.

Відзначимо, що Максим Михайлин був дуже талановитим актором, його фільмографія включає близько 40 кіноролей. Він зіграв у таких гучних фільмах, як "Закон і порядок" і "Марш Турецького".

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