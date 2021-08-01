Погода 1 серпня порадує деяких жителів України прохолодою

У багатьох областях України очікуються дощі. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на карту Укргідрометцентру.

За інформацією погодного сервера, українці відчують свіжість повітря завдяки циклону, що насувається з Атлантики.

Фронтальні системи діятимуть у західних, північних та центральних областях, тому там очікуються грозові дощі.

Температура 1-2 серпня в південній та східній частині - до 36 °, а в західних областях - 22-28 °.

У Київській області 1 серпня вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер південний з переходом на західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 17-19 °, вдень 28-30 °.

Синоптик Наталка Діденко у своєму Фейсбук додала, що на Україну насувається циклон Гвідо (Guido). 1 серпня його атмосферний фронт торкнеться грозовими дощами західні області, а також місцями північну частину. В інших областях очікується суха спекотна погода.

Температура повітря протягом дня становитиме + 29° і + 32 ° , на сході та півдні до +34 °. У західних областях - від + 26 до + 30 °.

А Києві очікується спека + 30 градусів, короткочасний дощ і гроза. Причому серйозні опади, швидше за все, випадуть 1 серпня ввечері.

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