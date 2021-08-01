Його музика залишиться в пам'яті

Не стало легендарного саксофоніста, кінокомпозитора і одного з родоначальників польського джазу

Єжи Матушкевич, який написав музику до серіалу «Ставка більше, ніж життя» помер вранці 31 липня в своєму будинку Варшаві. Про трагедію повідомили колеги композитора, пише Gazeta.

Про причини смерті відомого музиканта не повідомляється, проте відомо, що джазмен був досить похилого віку. Йому було 93 роки.

"Прощай, улюблений "Дудо"! Твій відхід-певний кінець епохи. Ви залишитеся в нашій пам'яті назавжди, ваша музика залишиться. Царюй нас назавжди!",- пишуть його колеги.

Єжи Матушкевич брав активну участь у формуванні польської джазової думки ще з 50-х років.

Він народився 10 квітня 1928 року в Ясло, а виріс у Львові. Після закінчення Другої світової війни переїхав з родиною до Кракова, де почав грати на кларнеті, потім - на саксофоні.

У 1947-му співпрацював з біг-бендом Казімежа Туревича.

З середини 60-х почав вивчати кінематограф, а після цього зосередився на кіномузиці.

Його музика звучить в таких фільмах як" Два ребра Адама "(дебют), "готель" Пацифік"," розшукуваний, розшукувана"," не люблю понеділок","Пригоди каноніра Доласа, або як я розв'язав Другу світову війну".

Також в культовому серіалі" Ставка більше, ніж життя"," шлюб за розрахунком","смажені голубки".

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