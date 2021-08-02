Смерть американського актора Джея Пікетта, що знімався в серіалі "Декстер", стала справжнім ударом для його друзів і колег

Пікетт брав участь у зйомках свого нового проєкту - вестерну "Долина скарбів" - коли сталося непоправне. 30 липня прямо на знімальному майданчику 60-річному акторові раптово стало зле, його смерть була практично блискавичною.

Про це повідомив співпродюсер картини Джим Хеффел, передає USA Today. За його словами, Пікетт помер, сидячи на коні, як "справжній ковбой", в очікуванні зйомок однієї зі сцен.

Jay Pickett has passed away at the age of 60. Our thoughts go out to his family, friends, and loved ones. #PortCharles #GH pic.twitter.com/LpHW1jUnhg — The Chat (@TheChat_Podcast) August 1, 2021

За словами актора та режисера «Долини скарбів» Тревіса Міллса, ймовірно, причиною смерті став серцевий напад. Колеги намагалися реанімувати Пікетта, але, на жаль, марно.

"Як багато хто з нас знає, Джей був неймовірною людиною. Він був добрим, милим і великодушним. Він був одним з найкращих акторів, з яким я коли-небудь працював... Важко знайти слова прямо зараз, щоб сказати більше. Він займався улюбленою справою: акторською майстерністю, катався на конях, знімався в кіно. І він був чудовим", - йдеться в повідомленні Міллса в соцмережі Фейсбук.

Кар'єра Джея Пікетта на телебаченні стартувала в 1987 році, з тих пір він встиг засвітитися в десятках фільмів і серіалах. Крім "Декстера", його можна зустріти в "Днях нашого життя", "Менталісті", "Морській поліції: Лос-Анджелес", "Врятуйте Грейс" і "Відчайдушних домогосподарках".

General Hospital's Jay Pickett Dead at 60: Actor 'Passed Away Suddenly' on Movie Set https://t.co/MF3PYNoKKO — People (@people) August 1, 2021

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