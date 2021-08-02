Смерть американського актора Джея Пікетта, що знімався в серіалі "Декстер", стала справжнім ударом для його друзів і колег
Пікетт брав участь у зйомках свого нового проєкту - вестерну "Долина скарбів" - коли сталося непоправне. 30 липня прямо на знімальному майданчику 60-річному акторові раптово стало зле, його смерть була практично блискавичною.
Про це повідомив співпродюсер картини Джим Хеффел, передає USA Today. За його словами, Пікетт помер, сидячи на коні, як "справжній ковбой", в очікуванні зйомок однієї зі сцен.
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За словами актора та режисера «Долини скарбів» Тревіса Міллса, ймовірно, причиною смерті став серцевий напад. Колеги намагалися реанімувати Пікетта, але, на жаль, марно.
"Як багато хто з нас знає, Джей був неймовірною людиною. Він був добрим, милим і великодушним. Він був одним з найкращих акторів, з яким я коли-небудь працював... Важко знайти слова прямо зараз, щоб сказати більше. Він займався улюбленою справою: акторською майстерністю, катався на конях, знімався в кіно. І він був чудовим", - йдеться в повідомленні Міллса в соцмережі Фейсбук.
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