У кількох областях України попереджають про пожежної небезпеки

Українців попереджають про пожежну небезпеку в більш ніж половині регіонів країни. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на ДСНС України.

На сьогоднішній день надзвичайний рівень небезпеки в східних, Сумській, Житомирській, Київській областях. І також у Криму. В іншій частині України очікується погіршення погоди через дощі і гроз.

Очікуються град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). Ускладнення погоди слід очікувати в західних, Житомирській та Вінницькій областях.

Надзвичайна пожежна небезпека означає " загрозливе поєднання високої температури повітря і сухої погоди».

Нагадаємо, масштабна пожежа спалахнула пізно ввечері 2 серпня в районі проспекту Металургів у Запоріжжі. Причиною загоряння називають вибух газових балонів. Будинок, в якому виникла пожежа, чотириповерховий і має чотири під'їзди, в яких розташовані 34 Квартири.

Загалом над гасінням пожежі протягом 2,5 год.працювали 60 рятувальників та 15 одиниць техніки. Мешканців тимчасово переселили в гуртожиток педагогічного коледжу в Хортицькому районі.

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