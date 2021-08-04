У кількох областях України попереджають про пожежної небезпеки
Українців попереджають про пожежну небезпеку в більш ніж половині регіонів країни. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на ДСНС України.
На сьогоднішній день надзвичайний рівень небезпеки в східних, Сумській, Житомирській, Київській областях. І також у Криму. В іншій частині України очікується погіршення погоди через дощі і гроз.
Очікуються град і шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). Ускладнення погоди слід очікувати в західних, Житомирській та Вінницькій областях.
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Надзвичайна пожежна небезпека означає " загрозливе поєднання високої температури повітря і сухої погоди».
Нагадаємо, масштабна пожежа спалахнула пізно ввечері 2 серпня в районі проспекту Металургів у Запоріжжі. Причиною загоряння називають вибух газових балонів. Будинок, в якому виникла пожежа, чотириповерховий і має чотири під'їзди, в яких розташовані 34 Квартири.
Загалом над гасінням пожежі протягом 2,5 год.працювали 60 рятувальників та 15 одиниць техніки. Мешканців тимчасово переселили в гуртожиток педагогічного коледжу в Хортицькому районі.
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