У Києві п'яна компанія молодих людей влаштувала бійку
У Києві у дворі на вулиці Осиповського, 9 у п'яної компанії стався конфлікт. В результаті бійки один з чоловіків отримав серйозні поранення. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на Київ Оперативний.
Як повідомляють, конфлікт виник на грунті розпивання алкоголю. На відео видно, що один з чоловіків завдав іншому два серйозних ножових поранення в область грудей. Потерпілий зробив кілька кроків і впав. Нападник втік з місця злочину.
Під час конфлікту частина компанії кудись пішла, а незабаром, після побиття повернулася. Чоловіки викликали швидку і поліцію, і після знову пішли.
Дочка Максима Галкіна "перетанцювала" внучку Пугачової: "Ліза - це щось!"
Перестало битися серце зірки культових серіалів: "Нещодавно відсвяткував ювілей"
Ксенії Мішиній знадобилася термінова медична допомога: "Ранок не дуже добрий"
Відома актриса пішла з життя на очах у рідних, врятувати не вдалося: "Одне з останніх бажань..."
Концерт до Дня Незалежності, чи виступатимуть Кароль і Винник: "Квитки від 200 до..."
На місці бійки через час з'явилися співробітники поліції, які затримали компанію. Чоловіки "відмовлялися" і говорили, що нічого не бачили. У дворі на вулиці Осиповського виявилася камера. Тепер учасників бійки чекає розгляд.
Постраждалого забрала швидка допомога у важкому стані.
Раніше повідомлялося, таксист порізав іноземця, який захищав Україну і Грузію: деталі і фото інциденту
Також, в Одеській маршрутці влаштували самосуд над неадекватним пасажиром: відео від очевидців
Politeka розповідала, пасажири влаштували бійку в київському метро, відео: все через маску