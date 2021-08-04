У Києві п'яна компанія молодих людей влаштувала бійку

У Києві у дворі на вулиці Осиповського, 9 у п'яної компанії стався конфлікт. В результаті бійки один з чоловіків отримав серйозні поранення. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на Київ Оперативний.

Як повідомляють, конфлікт виник на грунті розпивання алкоголю. На відео видно, що один з чоловіків завдав іншому два серйозних ножових поранення в область грудей. Потерпілий зробив кілька кроків і впав. Нападник втік з місця злочину.

Під час конфлікту частина компанії кудись пішла, а незабаром, після побиття повернулася. Чоловіки викликали швидку і поліцію, і після знову пішли.

На місці бійки через час з'явилися співробітники поліції, які затримали компанію. Чоловіки "відмовлялися" і говорили, що нічого не бачили. У дворі на вулиці Осиповського виявилася камера. Тепер учасників бійки чекає розгляд.

Постраждалого забрала швидка допомога у важкому стані.

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