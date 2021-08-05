Жителів України попереджають про погіршенні погоди
У деяких областях України попереджають про погіршення погоди і про високу пожежну небезпеку. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на прес-службу ДСНС України.
Сьогодні в Сумській, Житомирській, Київській, Полтавській областях переважатиме надзвичайний рівень небезпеки. Також це торкнеться східних областей і Криму. Вчора оголошували надзвичайний рівень пожежної небезпеки у Вінницькій та Черкаській області.
У Києві та області 5 серпня очікуються грози і шквали вітру 15-20 м/с.також очікується в західних, північних і більшості центральних областей. Погіршення погоди торкнеться і Одеській і Миколаївській областях.
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У західній частині країни значно погіршиться погода, в Карпатах очікуються сильні дощі.
Нагадаємо, 4 серпня ураганний вітер обрушився на околиці Тарутине, де наробив чимало бід. Стихія виривала дерева з корінням, зірвала дахи житлових будинків, обривала лінії електропередач і заподіяла масу інших руйнувань.
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