У єгипетській провінції Бені-Суейф померла дівчина

У місті Бені-Суейф 21-річна єгиптянка через годину після весілля зі своїм обранцем померла від серцевого нападу. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на ЗМІ.

Дівчина Ізра Шаабан скаржилася на відчуття втоми в цей день. Місцеві жителі села Медум в єгипетській провінції Бені-Суейф чули крики з дому. Наречена знепритомніла, після того як поскаржилася на гострий біль у грудях, будучи ще у весільній сукні,

Після цього Ізра Шаабан була доставлена в лікарню, де у неї стався серцевий напад зі смертельним результатом. Лікарі не змогли її реанімувати.

Нагадаємо, на відпочинку в Єгипті травмувалася Українська туристка. Вона каталася на водному парашуті і при падінні врізалася головою об катер і отримала важкі травми. Під час польоту канат відірвався і українку понесло в море. Працівники на катері не були готові до такого ходу подій і, не знаючи, що робити, просто перегородили катером політ жінки.

Місцева поліція відсторонилася від розслідування, а лікарі хочуть швидше відправити туристку літаком додому.

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